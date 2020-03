Lesung : Heitere Lesung „spannenlang und nudeldick“ im Kunstcafé

Kinheim (red) Anette und Dominik Heintzen klären am Sonntag, 22. März, ab 15 Uhr in ihrem Programm „spannenlang und nudeldick“ in Form von heiteren Gedichten und Prosatexten über Therapien gegen „Pflugangst“, Schutz vor „Schwerversprechern“ und die vielfältigen Aufgaben eines „Bierpflegers“ auf.



