Heizen : Kein Brennholz aus dem Staatswald mehr für Morbacher?

Ein Haufen Brennholz liegt auf einem Hof (Symbolbild). Foto: dpa/Melissa Erichsen

Morbach Das Forstamt Idarwald verringert seinen Einschlag in Buchenbestände und liefert Brennholz vorrangig an Nationalparkgemeinden. Das bringt die Morbacher Abnehmer in die Bredouille – doch einen Hoffnungsschimmer gibt es.