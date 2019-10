Begegnung : Auf Augenhöhe mit dem Bundespräsidenten

Bernkastel-Kues/Berlin Der Besuch von Frank-Walter Steinmeier ist zwar schon einige Tage her. Doch für Helga Gruppe aus Bernkastel-Kues wird er unvergessen bleiben. Für sie erfüllte sich ein Wunsch.

Die Weihnachtsansprache 2018 von Frank-Walter Steinmeier enthielt mehr als nur gute Wünsche an die mehr als 80 Millionen Mitbürger. Der Bundespräsident warnte unter anderem anhand von Beispielen vor einem Auseinanderdriften der Gesellschaften. Gleichzeitig warb er dafür Aug’ in Aug’ mehr miteinander zu sprechen, statt über die so genannten sozialen Medien zu kommunizieren. Helga Gruppe aus Bernkastel-Kues hörte der Fernsehrede aufmerksam zu. Besonders im Ohr blieb ihr der Appell für ein Mehr an Gesprächen der Menschen untereinander. Etwa einen Monat später, Ende Januar 2019, schrieb sie das auch in wenigen Sätzen handschriftlich dem Staatsoberhaupt. „Dass ich darauf eine Antwort bekomme, hatte ich nicht erwartet“, sagt Helga Gruppe. Doch dann klingelte in ihrer Abwesenheit das Telefon. Wolfgang Silbermann von der „Stabsstelle strategische Kommunikation – Reden“ des Bundespräsidialamtes sprach auf den Anrufbeantworter und dankte für den Brief. Er hinterließ auch eine Telefonnummer. Das war der Anfang einer Geschichte, die im September beim Besuch des Bundespräsidenten in Bernkastel-Kues ihren Höhepunkt erlebte.