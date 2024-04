Ein Leben für Vereine Warum sich Helmut Reitz aus Hetzerath seit 70 Jahren engagiert und wie er das schafft

Hetzerath · Auf der Bühne in Musikeruniform, an den Beinen noch die Stutzen vom Fußball: In Hetzerath wurde ein außerordentlicher Ehrenamtler geehrt, der für Vereine lebt. Helmut Reitz hat Tausende Stunden seiner Lebenszeit in den Musik-, Sport- und Karnevalsverein investiert. Warum der 84-Jährige das macht, wie er das schafft und wie seine Frau mit seinem Engagement umgeht.

08.04.2024 , 10:14 Uhr

Für den Hetzerather Helmut „Hella“ Reitz ist ein Leben ohne Vereine undenkbar. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato