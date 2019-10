Vortrag : Greimerath bewahrt das Gedenken

Greimerath (red) Auf Einladung des Wittlicher Emil-Frank-Instituts und des Gemeinderates Greimerath kommt Henri Juda aus Luxemburg zu einem Vortrag nach Greimerath. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 29. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Greimerath statt.

Henri Juda ist der Sohn von Karl Juda, der 1941 zusammen mit 53 weiteren jüdischen Zwangsarbeitern aus Luxemburg in einem Lager der Reichsautobahn in Greimerath interniert war. Anhand vieler noch nie veröffentlichter Dokumente beleuchtet er diese Jahre am Beispiel seiner Familiengeschichte. Der Eintritt ist frei.