Workshop : Deko zum Herbst basteln

Wittlich (red) In der Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich findet am Dienstag, 24. September, und am Mittwoch, 2. Oktober, jeweils ab 14 Uhr ein Herbstbasar statt. Neben der Möglichkeit zum Erwerb von herbstlicher Dekoration, hergestellt durch die Bastelgruppe, können die Besucher auch selbst zu Schere und Papier greifen und Kreationen unter fachkundiger Anleitung basteln.

