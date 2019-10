Markt : Herbstmarkt lockt zum Erbeskopf

Morbach (red) Der Herbstmarkt des Hunsrückhauses am Erbeskopf bietet am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 17 Uhr eine Vielfalt an regionalen Produkten. Etwa 20 Ausstellerpräsentieren ihr Sortiment, das größtenteils im Hunsrück hergestellt oder verarbeitet wurde.

Ab 13 Uhr ist die Apfelkönigin zu Gast. Für die Kinder gibt es Kinderschminken und Pferdereiten. Von 14 bis 15 Uhr spielen die Jagdhornbläser des Hegerings Thalfang.