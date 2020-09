Natur : Pflanzenbörse des Gartenbauvereins

Wittlich (red) Die Herbstpflanzenbörse des Gartenbauvereins Wittlich findet am Samstag, 19. September, von 9 bis 13 Uhr am Parkplatz Casino, Friedrichstraße 4, in Wittlich statt. Angeboten werden Ableger von Sträuchern, Stauden und Gräsern.

