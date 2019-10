Drogendealer verurteilt : Heroin und Kokain aus der Kläranlage Wittlich gefischt

Wittlich/Trier Das Landgericht Trier verurteilt einen Dealer aus Wittlich zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren.

Im Wesentlichen zur Last gelegt wurde dem 43-Jährigen beim Prozess vor der dritten großen Strafkammer, in der Zeit von August 2018 bis März 2019 in nicht geringer Menge in Wittlich mit Heroin und Kokain Handel betrieben zu haben. Am 11. Februar 2019 soll der Angeklagte mehr als zwölf Gramm Heroin sowie drei Gramm Kokain in einem Ledermäppchen bei sich gehabt haben. Zuvor soll er ein Briefchen mit 0,6 Gramm Heroin für 50 Euro an einen gesondert verfolgten K. und 0,45 Gramm Heroin an einen gesondert verfolgten N. verkauft haben.