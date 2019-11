Tradition in Traben-Trarbach : Die Herren schlürfen, die Damen bedienen

Tradition in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Die Herrenweinprobe der ehrwürdigen Casino-Gesellschaft zu Trarbach findet stets Anfang Dezember statt. Sie dürfte in Rheinland-Pfalz wohl einmalig sein, denn ausschließlich Männer verkosten die edlen Tropfen, junge Damen dürfen ihnen einschenken.

Am Samstag, 7. Dezember, ist es wieder soweit. Die Casino-Mitglieder und Freunde der Casino-Gesellschaft treffen sich um 18 Uhr im Bürgersaal in Traben-Trarbach. Wie immer wird der letzte gefüllte Jahrgang, diesmal also der 2017er, im Mittelpunkt stehen, gefolgt von Gewächsen älterer Jahrgänge. Die Probe wird kommentiert von Hubertus Klein aus Kröv.