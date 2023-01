Infrastruktur : Warum der Bahnhof Hetzerath als Schandfleck gilt und wie viele Jahre das noch so bleiben soll

Hetzerath Schon seit Jahrzehnten beklagen sich sowohl Bahnreisende als auch Ortsansässige über die katastrophalen Zustände am Bahnhof Hetzerath. Das könnte sich ändern – allerdings nicht so bald.

Wenn Irma S. mit der Bahn nach Trier fahren möchte, dann ist die Rentnerin stets auf fremde Hilfe angewiesen. Denn zunächst einmal muss sie es schaffen, mit ihrem Rollator zwölf steile Stufen runter- und dann wieder hochzusteigen, um zum Bahnsteig 2 zu gelangen, wo der Zug in Richtung Trier abfährt. Da sie stark gehbeeinträchtigt ist, kann sie nur mit sehr viel Mühe die vielen Stufen bewältigen. Sie und viele andere wären glücklich, wenn Bahnfahren vom Bahnhof Hetzerath aus endlich barrierefrei und sicher möglich wäre.

Immerhin hat die Ortsgemeinde in der Vergangenheit diverse Anstrengungen unternommen, um zumindest das Außengelände des Bahnhofs attraktiver zu gestalten. 2019 schaffte sie mit Unterstützung des Landes 19 Park-and-Ride-Parkplätze und zehn abschließbare Fahrradboxen zur sicheren Unterbringung von Rädern. Die Investition belief sich nach Aussage von Ortsbürgermeister Monzel in sechsstelliger Höhe.

Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Hetzerath ist im Herbst vorigen Jahres in das Bahnhofsentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz II aufgenommen worden, das eine Modernisierung des Bahnhofs Hetzerath mit einem Investitionsvolumen von 3,6 Mio Euro vorsieht. Geplant sind eine Modernisierung der Bahnsteige und der Personenunterführung.

INFO Bahnhofsentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz II Laut SPNV-Nord ist es Ziel des Bahnhofsentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz II, die Infrastruktur rund ums Bahnfahren zeitgemäß erneuern und komfortabler machen. Danach sollen bis zum Jahr 2031 mehr als 130 Stationen im Land um- und ausgebaut werden. Dazu werden insgesamt 587 Mio. Euro investiert. Rund 445 Millionen Euro steuern Bund und DB bei, 142 Millionen Euro tragen das Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen.

Wir sprachen mit Thomas Nielsen, Stellvertreter des Verbandsdirektors und Fachbereichsleiter Marketing & Vertrieb des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) in Koblenz darüber, was es damit auf sich hat und was in Hetzerath anders werden soll.

Thomas Nielsen vom SPVN-Nord im Gespräch mit dem TV

Die Nachricht, dass der Bahnhof Hetzerath in den Maßnahmenkatalog aufgenommen wurde, wird sehr positiv gesehen. Die vorgesehenen Maßnahmen sehen modernisierte Bahnsteige und eine modernisierte Personenunterführung vor. Für Hetzerath wurde die Zahl von 276 Reisenden pro Tag dabei zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde sind im Laufe der letzten Jahre gestiegen. Wann wurde diese Zahl ermittelt, ist sie noch aktuell?

Thomas Nielsen: Die Zahl der Reisenden für den Bahnhof Hetzerath wird jährlich durch die dort haltenden Eisenbahnverkehrsunternehmen in unserem Auftrag ermittelt. Bislang ist noch kein spürbarer Anstieg der Fahrgastzahlen infolge des Wachstums der Einwohnerzahlen erkennbar. Wir behalten die Entwicklung der Zahl der Reisenden im Blick, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.

Der SPNV Nord vertritt regionale Interessen und insbesondere die der Fahrgäste. Der Hausbahnsteig in Hetzerath ist barrierefrei, der Mittelbahnsteig nicht. Für Fahrten in Richtung Trier ist die Benutzung des Mittelbahnsteigs erforderlich. Für Menschen mit Handicap ist dieser Bahnsteig eine große Hürde, aber auch für Bahnreisende mit Kinderwagen oder Buggy ist er nicht ohne zusätzliche Hilfe erreichbar. Daher ist es wichtig, den Mittelbahnsteig barrierefrei auszubauen. Ist dies im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme vorgesehen?

Nielsen: Bei der Modernisierung des Bahnhofs Hetzerath ist bisher noch kein barrierefreier Ausbau des Mittelbahnsteigs vorgesehen, da dies erst bei mindestens 1.000 Reisenden pro Tag gesetzlich erforderlich ist. Ein barrierefreier Ausbau des Mittelbahnsteigs ist aber aus unserer Sicht als Aufgabenträger für den Nahverkehr auf der Schiene im Sinne der Fahrgastinteressen sehr wichtig. Von daher werden wir uns dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten der Schaffung von Barrierefreiheit mittels Rampen und/oder Aufzügen im Rahmen des Bahnhofsprojekts genauer geprüft werden.

Die Personenunterführungen soll ebenfalls modernisiert werden. Ganz stark wird seitens der Bahnkunden eine permanente Verschmutzung kritisiert. Sind Änderungen bezüglich der Reinigungsarbeiten eingeplant?

Nielsen: Im Zuge der Modernisierung des Bahnhofs Hetzerath sollte auch die Personenunterführung gründlich saniert werden. Dies umfasst insbesondere eine Neugestaltung der Wände und Installation einer neuen Beleuchtung, wodurch die Unterführung funktional und optisch deutlich aufgewertet wird. In Sachen der von Seiten der Bahnkunden kritisierten permanenten Verschmutzungen der Personenunterführung in Hetzerath müssen wir nicht auf das Bahnhofsprojekt warten, sondern werden gegenüber dem Bahnhofsmanagement kurzfristig Lösungen zur Verbesserung der Reinigungsarbeiten einfordern.

Am Bahnsteig Hetzerath befinden sich aktuell keine Toiletten. Reisende kommen am Bahnhof an und verrichten ihre Notdurft in nachbarlichen Gärten. Sind diesbezüglich Maßnahmen eingeplant?

Nielsen: Da im Sinne der Fahrgastbedürfnisse auch die in Hetzerath haltenden Züge über Toiletten in den Fahrzeugen – einschließlich einer in barrierefreier Ausführung – verfügen, ist im Rahmen der Modernisierung des Bahnhofs Hetzerath die Einrichtung einer Toilettenanlage nicht eingeplant.

Gehört das sichtlich in die Jahre gekommene Altgebäude noch der Deutschen Bahn und was passiert damit?

Nielsen: Das ehemalige Empfangsgebäude wurde von der DB vor einigen Jahren veräußert.

Wann ist mit einem Baubeginn zu rechnen?

Nielsen: Die Rahmenvereinbarung II soll bis Ende 2031 umgesetzt werden. Mit einem Baubeginn in Hetzerath ist erst zum Ende des Zeitraums der Rahmenvereinbarung zu rechnen. Genauere Aussagen zum zeitlichen Ablauf sind derzeit noch nicht möglich.