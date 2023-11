Von den Jugendlichen mitgeplant Das hat der neue Skatepark am Bahnhof Hetzerath zu bieten

Hetzerath · Die Sportanlagen in Hetzerath wachsen: Nun hat die Gemeinde für die Jugend erstmals einen Skatepark erstellt. Er ist zwar noch nicht offiziell eröffnet, findet aber bereits erste Anhänger. Was gibt es an der neuen Sportstätte und was hat das Ganze gekostet?

07.11.2023, 07:05 Uhr

Von Monika Traut-Bonato

Schon vor Jahren haben sich Jugendliche aus der Gemeinde Hetzerath explizit eine Skateanlage gewünscht und dies an die Kommune herangetragen, damit ihre Eltern sie nicht immer in den Skatepark nach Schweich fahren müssen. Jetzt ist die Gemeinde diesem Anliegen nachgekommen und die Anlage so gut wie fertig. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht der neue Skate-Spaß am Bahnhof Hetzerath aus