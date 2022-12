Baustelle : Umleitung Hetzerath-Föhren wird wahrscheinlich in Rekordzeit fertig

Foto: Monika Traut-Bonato 6 Bilder L141 neu zwischen Hetzerath und Föhren ist bald fertig

Föhren/Hetzerath Die L 141 neu zwischen Hetzerath und Kreisel Bekond wird in absehbarer Zeit wieder durchgängig befahrbar. Was sich für Autofahrer ändert und was bis dahin noch fehlt.