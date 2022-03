Immobilien : Hetzerath plant Neubaugebiet auf zwei Hektar Fläche

Im Hetzerather Ortsteil Erlenbach soll ein Neubaugebiet entstehen. Bislang gibt es nur eine Entwurfsplanung. Foto: TV/Portaflug

Hetzerath Wie viele Baugrundstücke will die Gemeinde Hetzerath in einem Neubaugebiet im Ortseil Erlenbach ausweisen? Wann darf dort gebaut werden? Antworten hat Ortsbürgermeister Werner Monzel.

Dank des freundlichen Entgegenkommens der Ortsgemeinde Eisenschmitt werden in Hetzerath bald Träume wahr. Nach 25 Jahren darf die Ortsgemeinde noch mal ein Neubaugebiet ausweisen und entwickeln. Ohne Unterstützung durch die Ortsgemeinde Eisenschmitt wäre das nicht möglich gewesen, sagt Hetzeraths Ortsbürgermeister Werner Monzel.

Da fragt man sich: Was hat die Entwicklung von Neubaugebieten in Hetzerath mit dem knapp 20 Kilometer im Norden liegenden Dorf Eisenschmitt zu tun? Wie Monzel erklärt, sei der Zusammenhang in der Landesplanung zu suchen. Die Landesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Da im Landkreis noch 288 Hektar Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan ausgewiesen sei, dürfe darüber hinaus keine Kommune weitere Flächen zur Ausweisung von Wohnbauflächen nominieren. Monzel: „Die Flächenreserve für den Wohnungsbau im Landkreis ist zu hoch.“

Und so kommen Kommunen wie Hetzerath, die im Flächennutzungsplan keine Reserven für Wohnbauflächen mehr zur Verfügung haben, nur an Flächen, wenn andere Kommunen bereit sind, bereits in der Vergangenheit eingetragene Potenzialflächen für den Wohnungsbau herzugeben.

Die raumordnerischen Vorgaben erlauben auf VG-Ebene Flächenverschiebungen zwischen verschiedenen Gemeinden. Und so konnte Monzel, der bei einer Sitzung des Ortsgemeinderates in Eisenschmitt um Unterstützung bat, erreichen, dass Eisenschmitt zwei Hektar von seiner Reservefläche abgibt. Der gute Wille der Eisenschmitter und der Flächentausch machen es also möglich, dass der Ortsgemeinderat in Hetzerath seine Pläne weiterverfolgen und im Ortsteil Erlenbach, der eineinhalb Kilometer von der Ortsmitte entfernt am Meulenwald liegt, ein neues Baugebiet entwickeln kann.

„Die Hälfte der Flächen gehören schon der Ortsgemeinde“, sagt Monzel, dem lieb wäre, wenn sämtliche Flächen im Plangebiet ins Eigentum der Kommune kämen, „damit wir Herr des des Verfahrens werden“. Ein Teil des Gebiets befindet sich demnach noch in privater Hand. „Wir werden das Gebiet überplanen und dort auf zwei Hektar Fläche 15 bis 20 Baugrundstücke ausweisen.

Der Ortsbürgermeister hofft, dass die Gemeinde bis zur Jahresmitte einen ersten Planentwurf erarbeitet bekommt, „den wir ins Verfahren einbringen können“. Mit einer Baureife rechnet Monzel nicht vor 2024. Bis dahin sollen das Bebauungsplanverfahren sowie auch die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein.

Warum sollten sich Interessenten für ein Baugrundstück im Hetzerather Ortsteil Erlenbach entscheiden? Monzel: „Das ist eine schöne, sonnige und ruhige Lage am Meulenwald etwa 1,5 Kilometer vom Ortszentrum entfernt. Von dort ist man in wenigen Minuten im Wald.“