Medien : Hetzerath-Porträt im Fernsehen

Mainz/Hetzerath In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen Ortsporträts. Ein Beitrag über die Kirchstraße in Hetzerath läuft am Dienstag, 23. Februar, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken