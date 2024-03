Im Gespräch mit der Standortleiterin im Quartierhaus Neues Wohnprojekt für Altenpflege in Hetzerath: „Alles ist an einer Stelle“

Wer nicht mehr allein zurechtkommt, sondern Unterstützung im Alltag und die ein oder andere Pflegeleistung benötigt, findet ab diesem Sommer ein neues Angebot in dem Quartiershaus in Hetzerath. Wer will, kann auch dort einziehen – ab 1. Juli entweder in eine ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaft oder eine Wohnung mit Serviceleistungen. Noch gibt es freie Wohnungen und ebenso freie Plätze in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften, der ambulanten Kurzzeitpflege beziehungsweise Verhinderungspflege sowie der Tagespflege, die am 1. Juni unter dem gleichen Dach in der Hauptstraße eröffnet.