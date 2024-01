Homöopathie für Hund und Katze Wie Tierheilpraktikerin Heike Poß aus Hetzerath kranke Haustiere ganzheitlich behandelt

Für viele Menschen sind Haustiere oft die besten Freunde und gehören zur Familie. Nur allzu oft sind sie Spielgefährte und Seelentröster, ein Freund fürs Leben. Wird das Haustier krank, leiden meist auch seine Besitzer. Ähnlich wie in der Humanmedizin möchten ganzheitlich orientierte Menschen auch ihr Tier natürlich behandeln lassen. Früher gab es in jedem Dorf Frauen oder Männer, die besonders viel vom Vieh verstanden, Krankheiten erkannten und mit bescheidenen, aber effektiven Mitteln Hilfe leisteten. Diese „Heiler“ schöpften aus einem reichen Erfahrungsschatz von überlieferten Kräutern und bewährten Heilmethoden. Tierärzte gab es damals noch nicht. An diese alternativen Methoden knüpft die Tierheilkunde an.