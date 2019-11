Info

Eine Bürgerbefragung oder auch Einwohnerbefragung ist eine Form der Beteiligung der Bürger an Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung. Die Ergebnisse der Befragung sind allerdings nicht bindend für die Entscheidung des jeweiligen Gremiums. Bürgerbefragungen ist stets anonym. Oft werden Einwohnerbefragungen auf kommunaler Ebene im Vorfeld von in der Öffentlichkeit umstrittenen Bau- und ordnungsrechtlichen Maßnahmen durchgeführt, um den Grad der Zustimmung oder Ablehnung unter den Bürgern zu ermitteln. Die Befragung dient somit also der Unterstützung der Entscheidungsfindung. Wie bei anderen Umfragen üblich, bekommen die Bürger in der Regel ein Papierformular mit den Fragen übergeben, das sie nach dem Ausfüllen zurücksenden oder an Sammelstellen abgeben können. Abgabe für den Hetzerather Befragungszettel ist laut Bürgermeister Werner Monzel vorläufig der 15. Dezember, es könne aber auch noch nach hinten verschoben werden.