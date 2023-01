Spontane Hilfsaktion : Hausgemeinschaft kümmert sich um gestrandete Bahnreisende in Hetzerath

Bahnhof Hetzerath: Hier mussten 30 Menschen fünf Stunden lang auf Ersatzbusse warten. Foto: TV/Monika Traut-Bonato

Hetzerath Etwa 30 Personen sind am vergangenen Sonntag am Bahnhof Hetzerath gestrandet, nachdem ein umgestürzter Baum die Bahnstrecke zwischen Hetzerath und Wittlich unbefahrbar gemacht hatte. Bei Regen und starkem Wind mussten sie in der Kälte fünf Stunden lang auf Ersatzbusse warten. In der Zwischenzeit kümmerten sich Bewohner der Bahnhofstraße um die Menschen.

Ein umgestürzter Baum hat am 15. Januar die Oberleitung zwischen Hetzerath und Wittlich Hbf beschädigt. Es war kein Zugverkehr im betroffenen Streckenabschnitt möglich, die Oberleitung musste erst instand gesetzt werden. Das teilte die Deutsche Bahn auf Volksfreund-Nachfrage mit.

Das bedeutete Endstation für viele Reisende der Strecke sowohl in Wittlich als auch in Hetzerath. In der Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Trier Hbf und Wittlich Hbf wurde eingerichtet. Die Bahn informierte darüber, dass die Busse ohne festen Fahrplan verkehren und eventuell nicht immer unmittelbar am Bahnhof halten können. Betroffen waren die Linien RE 1 (Mannheim-Kaiserslautern-Saarbrücken-Trier-Koblenz), RE 11 (Luxemburg-Wasserbillig-Wittlich-Koblenz) sowie RB 81 (Trier-Wittlich-Cochem-Koblenz).

30 Menschen mussten stundenlang bei Kälte und Regen warten

In der Zwischenzeit warteten rund 30 Personen am Bahnhof Hetzerath bei Dauerregen und Kälte auf die Ersatzbusse. Bereits um 8.30 Uhr früh am Sonntagmorgen klingelte es bei Nina – sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus gegenüber dem Bahnhofsgebäude. Eine ältere Dame fragte sehr verärgert nach, wo sie den Schienenersatzverkehr finden könne. Sie gehörte zu den Gestrandeten am Bahnhof Hetzerath und wartete auf den angekündigten Bus.

Den Bewohnern des Mehrfamilienhauses fiel dann im Laufe des Vormittags auf, dass sich immer noch viele Menschen am Bahnhof aufhielten. „Es waren ganz unterschiedliche Leute dabei, junge und alte Menschen. Manche wollten nur bis nach Wittlich, andere bis Koblenz oder gar Berlin. In Hetzerath war die Fahrt dann von Trier aus kommend zunächst beendet“, berichtet Sabine, die ebenfalls im Haus gegenüber wohnt. „Leider haben wir erst gegen Mittag wieder mitbekommen, dass diese Menschen, etwa 30 Personen, darunter auch Kleinkinder, immer noch am Bahnhof verharrten. Es war kräftig am Regnen, kalt, keine Toilette, kein vernünftiger Unterstand vorhanden. Teilweise hockten die Menschen auf dem kalten Boden, die Kinder haben geweint. Um 11.15 Uhr haben wir dann alle Thermobehälter, die wir auftreiben konnten, mit Kakao, Kaffee und Tee gefüllt und sind rübergegangen.“ Nina nahm für die Kinder noch Gummibärchen mit. Sie boten den Gestrandeten an, die Toiletten in ihrem Haus zu benutzen.

Die Busse kamen erst nach etwa fünf Stunden

Erst gegen 13 Uhr kamen dann nach einer fünfstündigen Wartezeit die langersehnten Busse, die die Menschen von Hetzerath zum Bahnhof Wittlich brachten. Fünf Stunden lang hatten sie bis dahin auf ihre Weiterfahrt gewartet.

Laut Pressestelle der Bahn wurden an besagtem Tag die Busse bereits in den frühen Morgenstunden bestellt und ein Busnotverkehr eingerichtet. Die den Regionalexpress ersetzenden Busse zwischen Trier und Wittlich waren regelmäßig seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Allerdings kam es bei einem regionalen Busunternehmen zu einem Verständnisproblem bezüglich der Strecke Hetzerath-Wittlich, wo dann erst ab 13 Uhr Busse fuhren.

Viel Lob gibt es indes für den von der DB beauftragten Mitarbeiter für Fahrgastservice. „Der Zugbegleiter vor Ort hat sein Bestes gegeben, um zu koordinieren“, sagt Sabine. „Die Leute waren unheimlich dankbar. Der freundliche Bahnmitarbeiter H. stand dort in seinem viel zu dünnem Outfit und war ständig am Telefonieren, um Abhilfe zu schaffen. Er informierte die Menschen, auch in Englisch, weil viele Reisende kein Deutsch sprachen. Selbst er musste später noch anderthalb Stunden auf seinen Zug warten, der ihn dann in seinen wohlverdienten Feierabend brachte. Ihn haben wir dann zu uns ins Warme eingeladen.“

„Es tut gut, Gutes zu tun“

Sabine freut sich sehr darüber, dass sie mit ihrer Hausgemeinschaft etwas Sinnvolles tun konnten. „Unser ganzes Haus war in Bewegung. Vor allem tut es einem selber gut, Gutes zu tun. Wenn wir wirklich etwas Gutes tun oder ändern wollen in unserer Welt, müssen wir in unserer Nähe aufmerksam sein.“

Bei der Ortsgemeinde Hetzerath und der Lokalredaktion des Trierischen Volksfreunds meldete sich wenig später auch eine betroffene Bahnfahrerin: „Ich gehörte heute zu den gestrandeten Bahnreisenden, die wegen des umgestürzten Baumes und nicht befahrbarer Bahnstrecke am Bahnhof Hetzerath lange ausharren mussten.“ Sie schreibt, dass unerwartet Bürger der Gemeinde kamen und unentgeltlich heiße Getränke anboten. „Großartig! Bitte geben Sie die Anerkennung und den Dank weiter!“ Ein besonderes Dankeschön richtet sie dabei an den beherzten Bahnmitarbeiter, der sich trotz Regen und Kälte – in zu dünner Dienstkleidung – rührend um Lösungen bemühte.