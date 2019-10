Konzert : Hetzerather Mandolinenverein entführt die Zuhörer auf die grüne Insel

Hetzerath (red) Nebliges Hochmoor, grüne Wiesen und ausgelassene Stimmung im Pub: Das Bürgerhaus ganz im Zeichen irischer Lebensfreude, denn die Mandolinenvereinigung „Harmonie“ präsentierte vor ausverkauftem Haus mit „Back to Ireland“ ihre zweite irische Folk Nacht.

Daniela Minnebeck führte auf humorvolle Weise in der Rolle einer britischen Lady durch den Abend. Nachdem sie die falsche Fähre erwischt hatte und an Irlands Küste gestrandet war, begleitete sie das Publikum auf ihrem Weg über die Insel bis nach Dublin, wo sie schließlich in einen Pub einkehrte. Die vom 30-köpfigen Orchester gespielten Stücke ergänzten die Moderation, indem sie mal leise und tragend, mal laut und temporeich interpretiert wurden. Unter der musikalischen Leitung von Norbert Kraff und Marco Reh präsentierte der Mandolinenverein sowohl klassisch irische Folk-Stücke und Traditionals als auch moderne Popsongs irischer Künstler und Bands. Verstärkt wurden die Musiker neben zwei Projektchören durch die Gesangssolisten Diana Reinhardt, Thomas Esch, Sonja Hoffmann, Brigitte Gressnich und Nicole Reh sowie die Instrumentalsolisten Matthias Junk am Cello, Franziska Junk und Amelie Crumenauer an der Violine, Elke Rau an der Flöte sowie Felix Lehnertz am Schlagzeug und Luca Kuhnen an den Percussions. Während Solistin Diana Reinhardt beispielsweise „The Foggy Dew“ von Sinéad O’Connor zum Besten gab, sang Thomas Esch die bekannte Ed-Sheeran-Ballade „Perfect“. Als letztes Lied des Abends performten alle Mitwirkenden den Ohrwurm „Whiskey in the Jar“. Zwei Programmblöcke mit kleinerer Combo-Besetzung und Chor sorgten für zusätzlichen Applaus. Foto: Marius Berg