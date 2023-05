Gewerkschaft und Unternehmen seit Wochen im Clinch Bei Pizza-Hersteller Dr. Oetker in Wittlich wird am Montag gestreikt

Seit Wochen liegt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit dem Pizzafabrikanten Dr. Oetker im Clinch. Wie andere Unternehmen in der Branche weigere sich Oetker, das seit 1980 auch ein Werk in Wittlich hat, den Mitarbeitern einen Inflationsausgleich zu zahlen. Um Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu machen, hat die Gewerkschaft die Mitarbeiter des Wittlicher Dr.-Oetker-Werkes zum Warnstreik aufgerufen.