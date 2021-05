Schmunzeln vorprogrammiert : Hexennacht: Rache für Deuselbach - Erbeskopf von Hilscheid zurückerobert

Hilscheid/Deuselbach Trotz Corona sind die Hexen in der Nacht zum 1. Mai am Erbeskopf unterwegs gewesen. Was dort passiert ist:

(iro) Wer sagt denn, dass Hexen in der Walpurgisnacht nur auf dem Brocken unterwegs sind? Nein, in diesem Jahr flogen sie auch auf den Erbeskopf. Und es müssen Deuselbacher Hexen gewesen sein. Denn sie „eroberten“ den Erbeskopf, der vor vier Jahren postalisch Hilscheid zugeschlagen wurde, für Deuselbach zurück.

Aus der Straße „Zum Hilscheider Gipfelblick“ machten sie das „Panorama zu Deuselbach“.