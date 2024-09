Abfallentsorgung in Hotels Hick-Hack um Gelbe Säcke in Bernkastel-Kues

Stefan Krebs vom Hotel Sonnenuhr in Bernkastel-Wehlen ist verärgert. Er hat ein Problem, das viele Gastronomiebetriebe an der Mosel betrifft: Um Plastikmüll wie etwa Joghurtbecher oder Konservendosen zu entsorgen, reichen die Gelben Säcke nicht aus, die ihm zugeteilt werden. Krebs wandte sich mit seinem Problem an die Verwaltung der Verbandsgemeinde.