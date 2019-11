Gratulation : Gratulation

Hilde Steilen wird am Sonntag, 10. November, 97 Jahre alt. Bis vor einem Jahr noch eigenständig in ihrem Haus in der Wittlicher Himmeroder Straße lebend (in dem sie 45 Jahre lang einen Lebensmittelladen betrieb), verbringt sie nun ihren Lebensabend mit Freuden gut umsorgt im Seniorenheim St. Wendelinus inmitten vieler Bekannten.

