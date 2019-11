Tiere : Hilfe bei der Impfung gegen Blauzungenkrankheit

Bernkastel-Wittlich Wegen der Vorkommen der Blauzungenkrankheit in Nachbarländern ist in Rheinland-Pfalz seit Mai 2016 die Impfung gegen den Erreger BTV 4 und 8 genehmigt und empfohlen.

Im Mai 2019 sind die letzten Fälle der Blauzungenkrankheit in Deutschland aufgetreten. Nachdem die Blauzungenkrankheit im Dezember 2018 in Baden-Württemberg sowie im Januar und November 2019 in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgebrochen ist, werden die Impfungen gegen BTV 4 und BTV 8 in Rheinland-Pfalz seit dem 11. November bis zum 30. Juni 2021 finanziell gefördert.