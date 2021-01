Jugend : Hilfe beim Planen von Ferienfreizeiten

Bernkastel-Wittlich (red) Mit digitalen Tools und Methoden Ferienfreizeiten planen: Dieses Schulungsangebot für ehrenamtliche und hauptamtliche Freizeitleitungen macht die FachstellePlusfür Kinder- und Jugendpastoral Marienburg und Wittlich.

Wer gerade Freizeiten plant und aufgrund der gegenwärtigen Situation auf digitale Planungstreffen angewiesen ist, dem will Patrick Juchems, seit Jahren aktiv in der Organisation von Ferienfreizeiten, helfen. Er gibt am Mittwoch, 20. Januar, 19 Uhr, per Videokonferenz einen Einblick in unterschiedliche Programme, mit denen Veranstaltungen digital vorbereitet werden können.