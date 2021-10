Große Resonanz : Hilfe für an Leukämie erkrankten Landwirt – 200 Menschen lassen sich in Berglicht typisieren

Das Helferteam in Berglicht bei der Typisierungsaktion am vergangenen Sonntag für den leukämiekranken Lukas. Foto: Stefan-Morsch-Stiftung/Lena Gielen

Berglicht/Morbach Ein 21 Jahre alter Landwirt aus Berglicht benötigt dringend eine lebensrettende Stammzellspende. Die von der Stefan-Morsch-Stiftung, Freunden und der Familie organisierte Typisierungsaktion im Ort stieß auf große Resonanz. Wie es nun mit den gesammelten Proben weitergeht und wie Hilfe weiterhin möglich ist.

Das Hunsrückdorf Berglicht zählt nur etwa 500 Einwohner. Viele von ihnen haben sich am vergangenen Sonntag an einer Aktion der Stefan-Morsch-Stiftung beteiligt. Deren Ziel: einen Stammzellspender finden für den 21 Jahre alten Lukas aus Berglicht, der an Leukämie erkrankt ist.

Um den Typisierungsaufruf zu unterstützen, hatten Familie, Freunde und weitere Helfer für die Aktion geworben, Kuchen gebacken und Spenden gesammelt. Laut Mitteilung der Stiftung sind knapp 200 Menschen ins Berglichter Gemeindehaus gekommen, um sich als mögliche Stammzellspender registrieren zu lassen. Noch einmal fast genauso viele hätten sich online als pozentielle(r) Lebensretter(in) für Lukas und andere Betroffene bei Deutschlands erster Stammzellspenderdatei angemeldet. Auch in sozialen Netzwerken sei zur Online-Registrierung für den Landwirt aufgerufen worden, der sich in der Kommunalpolitik und bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Info Morbacher Verein gibt 1000 Euro für weitere Spender-Suche Der Verein schwerstkranker Kinder Hunsrück aus dem Morbacher Ortsteil Haag spendet 1000 Euro an die Stefan Morsch Stiftung. Diese Spende soll laut der Vereinsvorsitzenden Brigitte Stierwald für die weitere Typisierung von Stammzellspendern verwendet werden, die dringend für die Heilung des an Leukämie erkrankten Lukas aus Berglicht gesucht werden. Der Verein schwerstkranker Kinder Hunsrück unterstützt unbürokratisch Familien mit schwer- oder chronischkranken oder beeinträchtigten Kindern aus der Region Hunsrück. Er wurde 2002 in Haag gegründet. Seither hilft er Familien, wenn öffentliche Stellen keine finanzielle Hilfe leisten, zum Beispiel bei Verdienstausfall, Zuschüssen zu Rehamaßnahmen, Delfintherapie oder auch bei der Finanzierung von Typisierungen wie im aktuellen Fall in Berglicht. Nähere Infos unter www.verein-schwerstkranker-Kinder.de

Die „Hilfe für Lukas“ – so das Motto der Typisierungsaktion – fand laut Stiftung sogar bundesweit Unterstützung. So sei etwa eine Familie aus dem Allgäu, die im Hunsrück Urlaub gemacht habe, vor ihrer Abreise noch im Gemeindehaus vorbeigekommen. Und Yvonne Thönes, die Schwester von Etgerts Ortsbürgermeisterin Sabrina Kirch, reiste aus Mannheim an, um sich in die Spenderdatei aufnehmen zu lassen.

Laut Stiftung dauert das Registrieren nur wenige Minuten: eine Einwilligungserklärung ausfüllen, eine Speichelprobe abgeben, fertig. Um die Laborkosten für die Typisierung zu decken sowie Betroffenen zu helfen, die durch die Erkrankung finanziell in Not geraten sind, wurden etwa 13 800 Euro an Spenden gesammelt. Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende der Stefan-Morsch-Stiftung, ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft: „Ohne Geldspenden wäre die Begleitung von Leukämiekranken und ihren Angehörigen, aber auch die Neuregistrierung von potenziellen Stammzellspendern und -spenderinnen undenkbar.“ Neben zahlreichen Privatpersonen und lokalen Unternehmen spendeten der Verein Benefiz Radler, die Vereinsgemeinschaft Berglicht, die Wanderfreunde Berglicht, die Spielgemeinschaften Gielert/Hilscheid und Thalfang/Berglicht sowie die Mitglieder der Neuen Liste – die Lukas im Verbandsgemeinderat Thalfang vertritt.

Berglichts Ortsbürgermeister Michael Reusch bedankte sich bei allen Unterstützern wie etwa dem Kirchenchor Berglicht, der vor Ort die rund 30 Helfer mit Essen und Getränken versorgte: „Alle Kraft, aller Optimismus und unsere guten Wünsche gehen an Lukas.“

Im Speziallabor der Stefan-Morsch-Stiftung werden die gesammelten Proben seit Montag unter Hochdruck ausgewertet – in der Hoffnung, den passenden genetischen Zwilling für Lukas und andere Betroffene zu finden. Die genetischen Gewebemerkmale, die für eine Transplantation fremder Stammzellen übereinstimmen müssen, kommen in unzähligen Varianten vor. „Für etwa jeden zehnten Betroffenen, der an Leukämie oder einer anderen Blutkrebsart erkrankt ist, kann auch heute noch kein passender Spender oder eine Spenderin gefunden werden“, erklärt Susanne Morsch. Deshalb sei es so wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich typisieren ließen. Wegen Corona gebe es zudem etwa 18 000 Neuregistrierungen weniger als in den Jahren zuvor.