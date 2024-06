Ein Hilferuf von der Mosel Enkirch verzweifelt an Hochwasser-Schäden – warum dem Bürgermeister der Kragen platzt

Elfmal schon. Elfmal ist das Moselvorgelände von Enkirch seit November 2023 überschwemmt worden. Elfmal in acht Monaten. Jedes Hochwasser bringt für die Gemeinde nicht nur Schlamm, Schäden und Straßensperrungen mit sich, sondern auch enorme Kosten. Sie waren beim jüngsten Hochwasser an Pfingsten so hoch, dass Ortsbürgermeister Roland Bender nun der Kragen platzt. Ohne finanzielle Unterstützung könne das Dorf dies auf Dauer nicht bewältigen.