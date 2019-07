Glaube : Himmeroder Nacht mit Lichterprozession

Großlittgen (red) Die nächste Himmeroder Nacht mit Pater Stephan findet am Samstag, 27. Juli, im Kloster Himmerod statt.Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Pfortenkapelle des Gästehauses. Von dort geht es in einer Lichterprozesion zur Abteikirche und in den Kreuzgang des Klosters mit meditativen Stationen, begleitet von Taizé-Gesängen.

