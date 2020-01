Konzert : Trompete trifft Orgel

Trompeten-Ensemble Tchotchev. Foto: TV/Abtei Himmerod

Großlittgen (red) Das Himmeroder Neujahrskonzert findet am Sonntag, 26. Januar, ab 15 Uhr in der Abteikirche statt. Auf dem Programm steht festlich-klangvolle Musik für Orgel und Trompete, dargeboten vom Trompeten-Ensemble Nikolai Tchotchev sowie Wolfgang Valerius an der Orgel.

