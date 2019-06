Wanderung : Wandern rund um Kloster Himmerod

Großlittgen (red) Der Förderverein des Klosters Himmerod bietet für Samstag, 22. Juni, die Himmeroder Sommerwanderung an. Los geht es um 10 Uhr vor dem Klosterladen. Die Rundwanderung führt auf die Höhen des Eisenschmitter Waldes mit schönen Aussichten auf die Klosteranlage.

Im Anschluss ist eine Einkehr in die Kloster-Gaststätte geplant. Die Tour dauert etwa vier Stunden und ist zwölf Kilometer lang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter Telefon 06571/4341 oder per E-Mail an k.schleidweiler@t-online.de.