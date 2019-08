Glaube : Konzert und Bernhardsmarkt in Himmerod

Großlittgen (red) Anlässlich der Himmeroder Zisterziensernacht am Samstag, 17. August, ist das Trierer Vokalensemble „Consonus“ unter Leitung von Jutta Thommes ab 20 Uhr zu Gast in der Abteikirche. Auf dem Programm steht klassische Chormusik.

Im Anschluss folgt ein Ausflug in die Welt des großen Kinos mit dem Aachener Organisten und Kirchenmusiker Ralph Leinen. Es erklingen sinfonische Impressionen aus Film-Klassikern wie Ben Hur, Star Wars, Schindlers Liste und Jenseits von Afrika auf der Himmeroder Orgel. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro, ermäßigt sieben Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro. Karten gibt es im Himmeroder Klosterladen, Telefon 06575/951328.

Am Sonntag, 18. August, findet ab 10 Uhr ein Festhochamt in der Abteikirche statt. Musikalisch mitgestaltet wird die Messe von den Kirchenchören aus Kaisersesch und St. Aldegund. Im Anschluss daran öffnet der Bernhardsmarkt auf dem Klostergelände. Rund 60 Aussteller bieten eine Vielzahl an Produkten aus der Region sowie traditionellem Kunst- und Kleinhandwerk an. Für musikalische Unterhaltung sorgt ab 11.30 Uhr das Benno-

Raabe-Trio. Um 14 und 15 Uhr werden Führungen durchs Kloster angeboten. Das Fest klingt aus mit der feierlichen Vesper ab 17 Uhr in der Abteikirche, die von der Himmeroder Choralschola mitgestaltet wird.