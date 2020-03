Meinung : Weiter mit der Tagesordnung

Trotz aller Dramatik in manchen Aussagen war es gut und wichtig, die Diskussion über die Sitzordnung zu führen. Das hätte allerdings schon zu Beginn der Wahlperiode erfolgen können, anstatt jetzt im Windschatten der Thüringen-Debatte.

Zudem ist es immer höflicher, sich selbst umzusetzen, als die Umsetzung einer anderen Person zu fordern. Aber sei’s drum - nun ist das Thema geklärt und der Kreisausschuss kann zur Tagesordnung zurückkehren. Schlussendlich geht es in unseren kommunalen Gremien immer um Sachpolitik, die die Menschen vor Ort betrifft. Die Diskussionen in den Kreisgremien war bislang immer sachlich und am Thema orientiert. Die Grundlage der Entscheidungen war immer das Wohl der Menschen im Kreis und nicht irgendeine politische Coleur. Das zeichnet den Kreistag aus und das ist seine Stärke. Deshalb heißt es jetzt: Hinsetzen und weiter mit der Tagesordnung. Denn sonst könnte tatsächlich der Schuss nach hinten losgehen, wie Gertrud Weydert so treffend beobachtet hat. Denn das ist das Ziel der wahren Extremisten: Sie wollen die politische Arbeit lähmen und Unruhe stiften, um die Gesellschaft zu spalten.