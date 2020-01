Liebe Leser,

da wir aus Platzgründen nur eine begrenzte Zahl an Nachrichten im Bild abdrucken können, finden Sie weitere Fotos im Nachrichten-im-Bild-Format jeden Samstag in unserer Wochenendbeilage Die Woch. Möchten auch Sie mit Foto und kleinem Text von Ihrer Veranstaltung auf der Nachrichten-im-Bild-Seite des TV erscheinen? Dann mailen Sie bitte einen kurzen Bericht an mosel@volksfreund.de. Bitte achten Sie auf eine ausreichende Fotoqualität (300 dpi).