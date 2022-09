Brauchtum : Waschfrauen, Oldtimer-Traktoren und original Dorfer Klöße locken viele Besucher nach Wittlich-Dorf

Wittlich Nach vier Jahren Pause gab es am Wochenende in Wittlich-Dorf wieder das historische Dorffest. Ein Spektakel, das an beiden Veranstaltungstagen viele Besucher anlockte. Was hier zu erleben war und warum es um die „Dorfer Klöße“ so ein großes Geheimnis gibt.

Von Andreas Sommer

Am Ortseingang von Wittlichs kleinstem Stadtteil Dorf deutet eine übergroße Figur aus gepressten Strohballen auf das Spektakel hin: Die neunte Auflage des historischen Dorffests fand nach vierjähriger Unterbrechung statt. Es schlängelte sich Hunderte Meter entlang der Alftalstraße durch den Ort. Obwohl das Wetter zum Teil schlecht war, zog es an beiden Veranstaltungstagen viele Besucher an. Sehr zur Freude von Mit­organisator Gerhard Schiffels vom Verein Dorfgemeinschaft Wittlich-Dorf. Er möchte mit dem Fest an den bisherigen Erfolg anknüpfen: „Unsere Dorffeste haben in den vergangenen Jahren immer zwischen 4000 und 6000 Besucher erreicht. Mit unserem bunten Programm wird uns das in diesem Jahr sicher auch wieder gelingen können“, ist sich Schiffels sicher. Damit das Fest überhaupt ausgerichtet werden kann, bedarf es der Mithilfe von rund 200 ehrenamtlichen Helfern.

Waschfrauen zeigten in Handarbeit, wie damals Kleidung gewaschen und gebleicht wurde. Foto: Andreas Sommer

Erstmals gab es in diesem Jahr auch Absperrungen rund um den Ortskern. Gerhard Schiffels erklärt, warum dies nötig war: „Die Absperrungen sind dem neuen Sicherheitskonzept geschuldet, das wir gemeinsam mit der Stadt Wittlich, der Polizei und dem Ordnungsamt entwickelt haben. Ein direktes Durchfahren des Veranstaltungsbereichs ist somit nicht mehr möglich.“

Eine liebgewonnene Tradition fällt dabei den neuen Schutzvorkehrungen zum Opfer. „Früher gab es immer eine Kutsche, die durch die Alftalstraße gefahren ist. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich, denn die massiven Absperrungen lassen sich nicht mehr so einfach auf- und zumachen“, erklärt Schiffels.

Viele Besucher zog es am Samstag trotz teilweise schlechten Wetters zum historischen Dorffest nach Wittlich-Dorf. Historische Traktoren, Autos und Motorräder waren zu bewundern. Foto: Andreas Sommer

Am Zuspruch änderte das allerdings nichts. Denn zu erleben gab es für die vielen Tausend Besucher reichlich – von historischen landwirtschaftlichen Maschinen bis zu traditionellem Handwerk. Tradition wird beim Dorffest in dem Stadtteil auch großgeschrieben, wenn es um die Darstellung alten Brauchtums geht. So zeigten die Waschfrauen in Hand­arbeit mit altem Gerät, wie damals Kleidung gewaschen und gebleicht wurde. Ein Schmied führte vor, wie Eisen in glühender Kohle erhitzt und dann in aufwendig von Hand in Form gebracht wird. Dieser Stand ist traditionell ein Publikums­magnet, der auch immer viele Kinder staunen lässt. Denn die Kleinen dürfen hier unter Aufsicht auch selbst Hand anlegen.

Gleich am Ortseingang zog der „Landscheider Düppeflicker“ viele Besucher an: ein LKW, beladen mit allerlei Haushalts­artikeln aus alter Zeit. Frank Assmann ist als Kind mit dem „fliegenden Händler“ groß geworden. Sein Großvater hat das Geschäft noch bis zu seinem Tod Anfang der 1990er Jahre betrieben. Die Faszination des fliegenden Händlers ließ Assmann nicht mehr los. Später entdeckte er bei einem Autohändler in Mönchen­gladbach einen geeigneten historischen LKW. Er baute diesen um und versah ihn mit Hunderten kleinen und großen Haushaltswaren vom Emaille­becher bis zur Zinkwanne, um die Tradition der fliegenden Landscheider Händler für die Nachwelt zu bewahren. Wie viele Einzelstücke Assmann im Lauf der Jahre gesammelt hat, weiß er selbst nicht so genau. „Ich habe die Stücke nie gezählt“, verrät der Sammler aus Landscheid.