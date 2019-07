Konzert : Bob Marley Hits auf der Sommerbühne

bild marleys ghost. Foto: Trierischer Volksfreund/L. Bass Photography

Prüm (red) In der Musikreihe „Prümer Sommer“ ist am Donnerstag, 1. August, ab 19.30 Uhr die Bob Marley Tribute Band „Marley’s Ghost“ auf der Prümer-Sommerbühne am Rathaus zu Gast. Der Eintritt ist frei.

