Heimat erhalten : Dreiser Tabak für die Pfeifen – Paul Valerius fotografiert alte Bauten

(red) Der Tabakanbau und die Tabakverarbeitung haben in der Region Wittlich eine lange Tradition. Die Wittlicher Senke hat wegen ihres milden Klimas und der guten Qualität der Böden die optimalen Voraussetzungen für den Tabak-Anbau. 1820 wurden im Kreis Wittlich mehr als 113 Morgen Tabak gepflanzt. Seine größte Bedeutung und seine größte Anbaufläche erreichte die Geschichte des Tabaks in der Wittlicher Senke in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Mit den Blättern, die in der Wittlicher Region gewonnen wurden, wurden zahlreiche örtliche Verarbeitungsbetriebe beliefert, die ebenfalls viel Arbeitsplätze boten. Der namhafteste Betrieb in Bernkastel beschäftigte allein 126 Menschen. Spätestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts verringerte sich der Umfang des angebauten Tabaks in der Region um Wittlich deutlich. Quelle: Landeshauptarchiv