Natur : Mehr Schmarotzer durch Corona?

Salmtal Manfred Hower aus Salmtal musste in diesem Jahr besonders viele Misteln von seinen Obstbäumen schneiden.

Der Druide Miraculix schneidet mit einer goldenen Sichel Misteln und braut damit den berühmten Zaubertrank, der Asterix und Obelix ihre unglaublichen Kräfte verleiht. So zumindest im Comic. In der Realität braucht Manfred Hower Geschick und ein gutes Auge, um gegen die Misteln in seinen rund 60 Apfelbäumen zu kämpfen.

Hauptsächlich seien Apfelbäume vom Mistelbefall betroffen, hat Hower beobachtet. Birn- oder gar Kirschbäume nicht. In einem Flyer stellte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) 2016 fest, dass sich die Laubholzmistel seit den 1990er Jahren in Süd- und Mitteldeutschland ausbreite. Aber auch, dass dies nicht nur in unserer Zeit ein Problem ist. Das NABU-Papier weist darauf hin, dass schon 1554 in der Schweiz Misteln bekämpft wurden.