Eine Gruppe von Eltern hochbegabter Kinder wollen sich regelmäßig treffen, um Erfahrungen auszutauschen und nach Lösungen für Probleme zu suchen. Das erste Treffen findet am Freitag, 12. April, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in Wittlich, Kurfürstenstraße 10, statt.

Danach will man sich jeden zweiten Freitag im Monat treffen. Die Organisatoren hoffen, dass sich Lehrer und Erzieher an dem Austausch beteiligen. Diese Kinder groß zu ziehen, ist nach Angaben der Eltern „nicht immer einfach“. Das bringe diese oft an ihre Grenzen, da es oft schwierig ist, diese Kinder zu motivieren

Infos und Anmeldung unter Telefon 0176/62276605 bei Anja Waldmann.