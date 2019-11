Zeltingen-Rachtig/Ürzig Sechs Stunden lang haben am Samstag Fußgänger und Radfahrer Zeit die Hochmoselbrücke, die die Eifel mit dem Hunsrück verbindet zu inspizieren. Dazu gibt es neben vielen Information auch Speisen und Getränke.

Seit 10 Uhr heute morgen ist die Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Trotz recht niedriger Temperaturen, die sich in 160 Metern Höhe über der Mosel noch etwas frischer anfühlen, waren schon früh die ersten Besucher da, um eines größten Brückenbauwerke Europas zu besichtigen. Das Bürgerfest auf der Brücke, die sich 1,7 Kilometer weit von der Eifel in den Hunsrück spannt, ist die vorerst einzige Gelegenheit für Fußgänger und Radfahrer das Bauwerk zu nutzen. Denn am kommenden Donnerstag, 21. November, wird der Hochmoselübergang offiziell für den Verkehr frei gegeben und ist dann ausschließlich für Autos, Lastwagen und Motorräder da.