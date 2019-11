Am Wochenende durften noch Fußgänger über die Riesen-Brücke spazieren. Ab heute fahren hier die Kraftfahrzeuge. Foto: dpa/Thomas Frey

Ürzig/Zeltingen-Rachtig Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Verkehrsminister Volker Wissing und Steffen Bilder, Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums, haben den Hochmoselübergang offiziell eröffnet. Die Freigabe für den allgemeinen Verkehr erfolgt um 18 Uhr.

Das schwarz-rot-goldene Band ist durchschnitten: Die riesige Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig ist am Donnerstag für den Verkehr freigegeben worden. Als Erste rollten Politiker in einem Konvoi über die 1,7 Kilometer lange und bis zu 160 Meter hohe Brücke im Moseltal. «Heute ist ein guter Tag für Rheinland-Pfalz», sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Brücke ist bundesweit die zweithöchste - nach der Kochertalbrücke (maximal 185 Meter) in Baden-Württemberg.