Kostenpflichtiger Inhalt: 30.000 bei Bürgerfest auf der Hochmoselbrücke : Volksfeststimmung trotz Chaos

Impressionen von einem einmaligen Erlebnis: Tausende von Menschen konnten einen Tag lang über die noch nicht für den Verkehr freigegebene Brücke flanieren und auch einen Blick ins Moseltal riskieren. Sogar ein Ballonfahrer (links) stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Fotos: Christoph Strouvelle (7), Chris Marmann (1)/privat (1). Foto: Chris Marmann

Zeltingen-Rachtig/Lösnich Mit einem Brückenfest ist das Ende der achtjährigen Bauarbeiten an der Hochmoselbrücke gefeiert worden. Viele tausend Besucher kamen und genossen das Spektakel. Die Organisatoren wurden völlig überrannt.

Den ersten Stau verursacht die Hochmoselbrücke bereits vor ihrer Eröffnung am kommenden Donnerstag, 21. November. Beim Bürgerfest auf dem Bauwerk an diesem Samstag wurden die Veranstalter geradezu überrollt. Statt wie erwartet 5000 bis 10 000 zog die Brücke erheblich mehr Menschen an. Es gibt unterschiedliche Schätzungen zwischen 20 000 und 40 000. Am wahrscheinlichsten sind rund 30 000..

Schon kurz nach dem offiziellen Start um 10 Uhr waren die vorgesehenen Parkplätze entlang des Zubringers dicht. Die Autos stauten sich weit zurück. Viele Fahrer parkten den Wagen am Seitenstreifen und gingen kilometerweit zu Fuß. Andere hatten von Anfang an eine längere Wanderung eingeplant. Zum Beispiel Gitte Herz aus Morbach-Hundheim. Sie hatte nach eigenen Angaben das Auto in Longkamp geparkt und war die rund acht Kilometer zu Fuß zur Baustelle gelaufen. „Das ist der Wahnsinn“, war ihr Kommentar angesichts der Tausenden von Menschen auf der neuen Hochmoselbrücke.

Info Stimmen zur Hochmoselbrücke Lösnich/Ürzig (cst/iro) Die eimalige Chance, zu Fuß über die Brücke zu gehen, solange sie noch gesperrt ist, ließen sich die Menschen nicht entgehen. Sie schilderten ihre Erlebnisse 160 Meter über der Mosel und sagten den TV-Reportern, was sie von dem Großprojekt halten.

Andreas und Ute Weber aus Kleinich: „Wir sind heute hier zur Brücke gefahren. Wir wollten uns das mal angucken. Es ist die einmalige Gelegenheit, hier mal zu Fuß drüberzugehen. 160 Meter über der Mosel, das lassen wir uns nicht entgehen.“ Markus Trierweiler aus Bruch: „Es ist viel los auf dem Hochmoselübergang. Es ist ein außergewöhnliches Feeling.“ Anne Berg mit Ben aus Erden: „Ich finde den Hochmoselübergang gut. Wir haben Mitarbeiter, die die Brücke und den Zubringer nutzen können und schnell auf Baustellen sind.“ Erich Franzen aus Bernkastel-Kues: „Es ist schon ein besonderes Erlebnis. Sogar meine Mutter Katharina Franzen, die bald 100 Jahre alt wird, will unbedingt auf die Brücke.“ Sabine Schmitz aus Morbach: „Ich freue mich riesig, wenn die Brücke auf ist und der Schwerlastverkehr aus dem Moseltal herauskommt.“

Die Hunsrückerin wollte sich dieses Ereignis ebensowenig entgehen lassen wie die 25 Mitglieder des Radsportclubs Blitz aus Idar-Oberstein, die der neuen Brücke vor der Eröffnung einen Besuch abstatten wollten. „Das ist ja schließlich ein einmaliges Erlebnis“, sagte Mari­anne Rothfuss. Das war ohnehin für viele der Beweggrund, den Weg anzutreten. Denn zu Fuß die neue Brücke erkunden, das ist künftig nicht mehr möglich. Ab Donnerstag brausen auf den vier Fahrspuren Autos, Lastwagen und Motorräder hinüber.

Die Menschen kamen wie gesagt zu Fuß oder mit dem Rad. Aber sie kamen auch mit E-Rollern, Inline-Skatern, Hoch- beziehungsweise Liegerädern, zu Pferd, im Kinderwagen, mit Rollator oder Gleitschirm. Sogar ein Ballonfahrer inspizierte die neue Brücke aus nächster Nähe.

Wer sich auskannte, nahm Abkürzungen. Viele nutzten schmale Treppen, die abgesperrt waren, um schneller oben anzukommen. Davor bildeten sich lange Schlangen. „Das war so nicht geplant“, sagte Hans-Michael Bartnick vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier. Denn das sei auch gefährlich. Deshalb wurden die Schleichwege wieder geschlossen. Doch wenig später waren die Barrieren wieder beiseite geräumt. Die Feuerwehr aus Zeltingen-Rachtig, die sich dort oben präsentieren wollte, war bereits am Morgen wieder abgerückt, um im Ernstfall einsatzbereit zu sein.

Wo ab kommenden Donnerstag Autos, Lastwagen und Motorradfahrer in 160 Metern Höhe das Moseltal überqueren, waren am Samstag zahllose Menschen unterwegs (links). Bei der Anfahrt gab es kilometerlange Staus (rechts). Foto: Christoph Strouvelle

Zum Bürgerfest hatten die umliegenden Städte und Gemeinden Ürzig, Lösnich, Erden, Zeltingen-Rachtig, Graach und Bernkastel-Kues gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier eingeladen, um den Bürgern, die jahrelang die Bauarbeiten ertragen mussten, einen Tag auf der Brücke zu ermöglichen. Dort war am Morgen wenig zu sehen.

Nebelschwaden behinderten die Sicht. Doch als der sich mittags verzog, herrschte trotz chaotischer Zustände in 160 Metern über der Mosel Volksfeststimmung. Menschen flanierten in Gruppen über die 1,7 Kilometer lange Brücke, passierten auch den angrenzenden Tunnel, kletterten auf die Schutzplanken, um einen Blick in die Tiefe zu riskieren.

Schwer was los auf dem Weg zum Brückenfest. Foto: Christoph Strouvelle

Sie fotografierten sich und andere. Viele setzten sich auf die Mittelleitplanke und ließen sich ein Glas Wein schmecken. Zum Beispiel: Neil und Nicola Atkinson, die regelmäßig Kröv besuchen.

Vor allem kommen sie wegen der Weihnachtsmärkte in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, in diesem Jahr aber auch wegen der Hochmoselbrücke. „Wir haben den Bau von Anfang an begleitet. Es ist ein schönes Monument“, schwärmten sie. Andere genossen einfach die Atmosphäre wie Vera und Daniel Jüngling aus Zeltingen-Rachtig. „So eine Veranstaltung müsste man jedes Jahr machen“, schlug die Mutter vor. „Happy Brücke statt wie früher Happy Mosel.“

Insgesamt 20 Winzer boten in luftiger Höhe ihre guten Tropfen an. Unter ihnen Klaus Blesius, der die trotz des großen Andrangs gute Stimmung lobte. Der Graacher Winzer verhehlte nicht, dass viele Kollegen dem Großprojekt kritisch gegenübergestanden hatten. Man wisse bis heute nicht, ob die großen baulichen Änderungen dem Wein schaden. Aber: „Wir schauen positiv in die Zukunft.“

Wer essen oder trinken wollte, musste Geduld mitbringen oder ging sogar leer aus. Es bildeten sich lange Schlangen. Die Standbetreiber hatten nicht für solche Mengen kalkuliert. Der Glühwein war schon mittags aus. Und auch beim Malteser-Hilfsdienst betrachtete man die Situation nicht ohne Sorge. „Morgens um 10 Uhr waren es noch 800 Portionen Kartoffelsuppe gewesen“, sagte Klaus Braband von der Rettungsorganisation. Gegen 15 Uhr keine einzige mehr. Daran, Nachschub zu beschaffen, war angesichts des Chaos auf den Zufahrtswegen nicht zu denken. Reißenden Absatz fanden die eigens zu diesem Zweck kreierten Weingläser mit der Brücke als Motiv. Mittags waren alle 1800 Stück verkauft.

