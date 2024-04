Straße muss geräumt werden Wegen Hangrutsch: Zubringer zum Hochmoselübergang gesperrt

Damit haben viele Berufspendler am frühen Donnerstagmorgen nicht gerechnet: Statt ihren gewohnten Weg vom Hunsrück aus über die B 50 und den Hochmoselübergang Richtung Autobahn zu nehmen, mussten sie an der Zufahrt bei Lösnich wieder umdrehen. Der Grund: Am Mittwochabend kam es zu einem Hangrutsch, wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Koblenz mitteilt. Deshalb musste der Zubringer zur B 50, die B 269 von Lösnich in Richtung B 50 einseitig gesperrt werden.