Sitzung : Hochscheider Rat spricht über LKW

Hochscheid Der Bebauungsplan „Auf den Aspeln ist ein Thema der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr im Gasthaus Römerstube.Weitere Themen sind die wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen, der LKW-Verkehr in der Ortsgemeinde Hochscheid sowie die Interessensbekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich.