Polizei : „Blue-Light-Challenge“ geht in die zweite Runde

Extra

Jährlich werden an zwei Terminen (Mai und Oktober) 580 Polizeikommissaranwärter für den Bachelorstudiengang Polizeidienst in Rheinland-Pfalz eingestellt. Die Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin Mai 2022 läuft noch bis zum 31. Oktober, die Bewerbungsfrist für die Einstellung im Oktober 2022 endet am 28.Februar 2022. Weitere Informationen gibt es unter www.polizei.rlp.de.