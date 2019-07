Bildung : Hochschule: Studierende stellen ihre Arbeiten vor

Bernkastel-Kues Forschen zwischen Theorie und Praxis: Im Masterstudiengang Ökonomie an der Cusanus Hochschule verbinden die Studierenden in Forschungsprojekten theoretische Reflexion mit Fragen praktischen Engagements.

Oftmals arbeiten sie dabei mit Praxispartnern zusammen. Um der Bevölkerung einen unmittelbaren Einblick in Themen, Wissen und Können der Studierenden zu gewähren, laden die Masterstudierenden für Freitag, 12. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr in die Güterhalle „Alter Bahnhof“ in Bernkastel-Kues ein.