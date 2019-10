Info

Gewachsen aus familiärer Tradition und eng mit der Heimat im Hochwald und der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald verbunden, ist die Hochwald Sprudel Schupp GmbH einer der größten Mineralbrunnen der Region.

Seit mehreren Generationen wird Hochwald Sprudel als Familienunternehmen geführt. Aktuelle Geschäftsführer sind Günter Schupp, Alexander Schupp und Sven-Olaf Jensen. Heute beschäftigt das Unternehmen 250 Mitarbeiter an den Standorten Thalfang und Schwollen, dem Hauptsitz des Unternehmens, und verzeichnet nach eigenen Angaben einen Absatz an Mineralwässern und Erfrischungsgetränken von 400 Millionen Flaschen pro Jahr.

Gemeinsam mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald setzt sich das Unternehmen für den Umweltschutz ein. „Wir unterstützen das Bildungsangebot des Nationalparks und die Förderung rund um die traditionelle Kulturtechnik der Zeidlerei, die wieder erlernt und fortentwickelt werden kann, um so der wilden Waldbiene eine neue Chance in unserem Lebensumfeld zu geben“ sagt Sven-Olaf Jensen, Geschäftsführer von Hochwald Sprudel. In diesem alten Handwerk werden sogenannte Klotzbeuten als Behausungen für die Bienenschwärme errichtet, die in einer Höhe von vier bis sechs Metern in den Bäumen, vorzugsweise im Wald, angebracht werden. Neben der Bienenwohnung im lebenden Baum, und in großer Höhe, ist Zeidlerei reine Schwarmbienenhaltung. Das heißt, die Bienenvölker vermehren sich ausschließlich auf natürliche Art über den Bienenschwarm.