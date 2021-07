Hochwasser : „Totalschaden“ im Restaurant Heidsmühle in Manderscheid

Foto: TV/Christian Moeris 22 Bilder Hochwasserschäden im Hotel-Restaurant Heidsmühle in Manderscheid

Manderscheid Großen Schaden hat die Kleine Kyll im Hotel-Restaurant Heidsmühle in Manderscheid angerichtet. Als das Hochwasser kam, packten alle 40 Hotelgäste mit an und mussten dennoch am nächsten Morgen abreisen.