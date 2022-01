Umwelt : Enkirch: Hickhack um Entsorgung von Hochwassermüll an der Mosel – Wer ist zuständig?

Am Moselufer in Enkirch liegt immer noch angeschwemmter Unrat vom Sommerhochwasser. Foto: TV/Ortsgemeinde

Enkirch In Enkirch ist der Uferbereich der Mosel besonders breit. Dort sammelte sich beim Sommerhochwasser 2021 viel Müll an. Die Gemeinde hat den Müll auf ihrer Seite schon abtransportiert. Für die restlichen 60 Kubikmeter Müll, die da noch liegen, sieht sie das Wasser- und Schifffahrtsamt in der Verantwortung. Das WSA lehnt jedoch ab. Der TV erklärt, warum.