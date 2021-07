Hochwasser : Der Schaden ist da, jetzt wird geputzt

Im Weinhotel St. Stephanus in Zeltingen-Rachtig stand der gesamte Wellnessbereich unter Wasser. Der Schaden geht in die Zehntausende. Foto: TV/Lena Saxler

Zeltingen-Rachtig In Zeltingen-Rachtig ist ein Hotel durchs Hochwasser stark beschädigt worden. Außerdem war das Ordnungsamt unterwegs, weil viele Autos umgeparkt werden mussten.

Das Moselhochwasser hat in manchen Orten auch die Hotels in Ufernähe in Mitleidenschaft genommen. Eines dieser Hotels steht in Zeltingen-Rachtig. Es war ein herber Schlag für die Familie Saxler. Das Ehepaar betreibt ein Vier-Sterne-Hotel in Zeltingen-Rachtig und ist vom Hochwasser nicht verschont geblieben.